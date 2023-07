Transat en ville : Ajate Le Grand Huit Rennes, 23 juillet 2023, Rennes.

**Ajate** / Afro funk Dimanche 23 juillet, 17h00 1

Du 2023-07-23 17:00 au 2023-07-23 19:00.

Ajate / Afro funk

Ajate est un groupe de dix musiciens japonais qui jouent un mélange unique de musique afro-groove/afro-funk mêlée à une musique de festival traditionnelle japonaise appelée « Ohayashi ». Ajoutez à ce son atypique des chants féminins et masculins, et découvrez une musique que vous ne pourrez entendre nulle part ailleurs !

Carte blanche aux Trans Musicales

L’association rennaise est organisatrice du festival des Rencontres Trans Musicales en décembre et de nombreux concerts tout au long de l’année à l’Ubu et ailleurs. Né en 1979 dans un contexte artistique et culturel post-punk, le festival est très vite devenu témoin et acteur privilégié des grandes évolutions musicales depuis quarante ans.

Le Grand Huit Le Grand 8, Rue Pierre Martin, Rennes, France Rennes 35000