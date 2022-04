Virilité ? Le Grand Cordel MJC, 29 avril 2022 20:30, Rennes.

Vendredi 29 avril, 20h30 Sur place https://www.vostickets.fr/Billet?ID=Le_Grand_Cordel&SPC=19255

Virilité ?, c’est d’abord la volonté de réfléchir, en tant qu’homme, à ce qui nous contraint, aux normes sociales qui sont censées nous façonner. Une partie des femmes font ce travail depuis quelques décennies : identifier et déconstruire les mécanismes oppressifs du genre. Les hommes sont à la traîne. Or, ce travail de recherche égalitaire ne sera effectif que s’il est mené de part et d’autre.

Partant de ressources sociologiques, psychologiques, philosophiques, historiques mais aussi d’expériences et de réflexions personnelles, Gaël Le Guillou Castel de la Caravane Compagnie se saisit du théâtre comme d’un espace où penser le monde et ses mécanismes oppressifs. Pour mettre en partage les idées et les histoires. Pour questionner chacune et chacun sur ses propres représentations.

Le Grand Cordel MJC 18 rue des Plantes Rennes 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine

vendredi 29 avril – 20h30 à 22h15