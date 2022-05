Théâtre de Procès Le Grand Cordel MJC Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Théâtre de Procès Le Grand Cordel MJC, 13 mai 2022 19:30, Rennes. 13 et 14 mai Sur place Tarif unique de 2,5€ 02 99 87 49 49, contact@grand-cordel.com, http://www.grand-cordel.com En amont de la création de Terreur, La Caravane Cie propose une immersion dans des pièces de procès. Un temps fort pour découvrir ces lectures, un documentaire et un spectacle d’atelier amateur. Au programme : → Vendredi 13 mai / 19h30 A vous de juger / documentaire de Brigitte Chevet / 13 Productions, France 3 Bretagne Le film de 52 mn sera suivi d’un échange. → Samedi 14 mai • 15h30 / Lecture : Les Euménides d’Eschyle En partenariat avec le Service Culturel de l’Université de Rennes 1

Accompagnement à la mise en lecture : Chloé Maniscalco et Gaël Le Guillou-Castel • 17h / Lecture : Au loin les oiseaux de Manon Ona En partenariat avec Le Grand Cordel MJC

Accompagnement à la mise en lecture : Chloé Maniscalco et Gaël Le Guillou-Castel

Le Texte est publié chez Théâtrales • 19h / Spectacle : Taïga d’Aurianne Abecassis Par l’atelier de création du Théâtre du Cercle

Mise en scène : Flora Diguet et Gaël Le Guillou-Castel

Le texte est publié chez Lansman

Régie technique de l’évènement : Julia Riggs Tout le programme détaillé ici Le Grand Cordel MJC 18 rue des Plantes Rennes 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine vendredi 13 mai – 19h30 à 21h00

samedi 14 mai – 15h30 à 20h30

