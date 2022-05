Soirée Rennes de la Nuit > F(r)actions Le Grand Cordel MJC Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Soirée Rennes de la Nuit > F(r)actions Le Grand Cordel MJC, 5 mai 2022 20:00, Rennes. Jeudi 5 mai, 20h00 Sur place Entrée libre et gratuite accueil@grand-cordel.com, 02 99 87 49 49, http://www.grand-cordel.com Le Grand Cordel MJC, avec l’Ascreb, Pillicock, la Turi Ukwa, Cinéclipse, Broadway French, Pixel Brass Band présentent : F(r)ictions. Une soirée consacrée au récit sous toutes ses formes. Au programme : *Théâtre et improvisation théâtrale * → Showtime

MMA d’improvisation interactif (Beaulieuz’arts de l’ASCREB + Turi Ukwa + Cinéclipse + Benji Leblay) : → Drames de princesses

Pièce D’Elfriede Jelinek par le Collectif Pillicock → Un jour nous serons humains

D’après David Léon par le Collectif Pillicock Initiations : → Initiation comédie musicale

Par la troupe Broadway French → Initiation au portrait documentaire (4 places sur inscription > cineclipse.association@gmail.com)

Par l’association Cinéclipse → Initiation à l’improvisation théâtrale

Par l’ASCREB Propositions musicales : → Concert de Musiques de jeux vidéo/films

Par le Pixel Brass Band → Lectures musicales

Par le Collectif Pillicock / Conservatoire de Rennes Gratuit et ouvert à tou·te·s Le Grand Cordel MJC 18 rue des Plantes Rennes 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine jeudi 5 mai – 20h00 à 23h59

