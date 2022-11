LES ÉMOIS D’EMMA B. de La Caravane Cie Le Grand Cordel MJC, 2 février 2023 18:00, Rennes.

2 et 3 février 2023

Lecture-spectacle d’après Madame Bovary de Gustave Flaubert et d’autres œuvres. Sur réservation auprès du Centre Social de Maurepas et de la Bibli Longs-Champs.

On dit que Madame Bovary a fondé le mouvement littéraire du Réalisme, dont la voie avait été initiée par Stendhal, Mérimée ou Balzac. On dit aussi que Madame Bovary représente un tournant majeur dans l’histoire du roman parce que Flaubert accorde une importance capitale au style, au rythme de la phrase (on sait qu’il testait ses phrases dans un « gueuloir ». Qu’il construit des personnages d’une finesse de détail qu’on pourrait voir s’animer sous nos yeux tant ils sont complets. On dit assurément, et à juste titre que Madame Bovary est une oeuvre majeure de la littérature française. Un monument. Et les monuments, pour importants qu’ils soient, finissent souvent par être impressionnants et écrasants. On le regarde d’un peu loin on ne se sent pas toujours concerné. On dit que c’est une oeuvre « qu’il faut avoir lu ».

Les Émois d’Emma B. parle de cet endroit de porosité de la fiction et du réel, s’en amuse, s’adonne au Bovarysme selon la définition qu’en donne Daniel Pennac. De ces personnages qui nous deviennent parfois si proches qu’on en parle comme de gens que l’on connaîtrait. On critique leurs actions, on s’énerve contre leurs erreurs, on s’enthousiasme pour leur bonheur. Comme on le ferait lors d’une conversation entre ami·es en parlant d’ami·es qui seraient absents. Ils acquièrent cette réalité-là.

Le Grand Cordel MJC 18 rue des Plantes Rennes 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine

jeudi 2 février 2023 – 18h00 à 19h00

vendredi 3 février 2023 – 20h30 à 21h30