“La guerre des Salamandres” de Karel Capek par les Arrières Cours Le Grand Cordel MJC, 19 juin 2022 16:00, Rennes. Dimanche 19 juin, 16h00 Sur place 4€ fettaar.35@gmail.com Van Toch découvre une espèce de salamandre douée d’intelligence et corvéable à merci, il est loin d’imaginer que sa découverte bouleversera l’ordre mondiale. fable écologique et prémonitoire. «La guerre des Salamandres» de Karel Capek par les arrière-cours. Lorsqu’à l’ouest de Sumatra, le capitaine Van Toch découvre une espèce de salamandre douée d’intelligence et corvéable à merci, il est loin d’imaginer que sa découverte bouleversera l’ordre mondial…Une fable écologique et humaine prémonitoire. Organisé par la FETTAAR “Théâtre ici et là!” et le Grand Cordel Le Grand Cordel MJC 18 rue des Plantes Rennes 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine dimanche 19 juin – 16h00 à 17h30

Détails Heure : 16:00 - 17:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Grand Cordel MJC Adresse 18 rue des Plantes Rennes Ville Rennes Age minimum 13 Age maximum 99 lieuville Le Grand Cordel MJC Rennes Departement Ille-et-Vilaine

