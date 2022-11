La Grande Souille de Damiens Meaudre Le Grand Cordel MJC Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Grande Souille de Damiens Meaudre Le Grand Cordel MJC, 15 décembre 2022 20:00, Rennes

Lecture du roman La Grande Souille de Damiens Meaudre : ce récit explore les fantasmes d’une révolte mi-animale et mi-humaine au cours de laquelle les frontières du réel se brouillent. La Grande Souille

Roman choral rapide et incisif, ce récit explore les fantasmes d’une révolte mi-animale et mi-humaine au cours de laquelle les frontières du réel se brouillent.

Un policier se drogue pour oublier. Des militants découvrent une prophétie ancienne. Les gens se mettent à rêver d’étranges métamorphoses. Des sangliers font irruption dans la ville de Brest… Que se passe-t-il ? C’est la Grande Souille. Damiens Meaudre

Damiens Meaudre est né à Düsseldorf, en Allemagne, en 1988. Il fait des études de philosophie à la faculté de Brest, puis d’arts à l’école de Beaux-Arts de Quimper. Il bifurque ensuite pendant plusieurs années vers la boulangerie paysanne tout en participant à différentes luttes sociales . Il revient à la création artistique en réalisant plusieurs films documentaires et en écrivant des scénarios de fiction pour le cinéma. La Grande Souille est son premier roman. Séance de dédicace à l’issue de la soirée Le Grand Cordel MJC 18 rue des Plantes Rennes 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine jeudi 15 décembre – 20h00 à 21h30

