La carte des routes et des royaumes de Ronan Mancec

Rennes

La carte des routes et des royaumes de Ronan Mancec Le Grand Cordel MJC, 30 juin 2022 20:00, Rennes. Jeudi 30 juin, 20h00 Sur place https://www.vostickets.fr/Billet?ID=Le_Grand_Cordel Ronan Mancec revient cette saison pour une nouvelle lecture à l’occasion de la publication de sa dernière pièce. La fabrication de « la carte des routes et des royaumes » est l’entreprise pharaonique que veut mener une famille royale despotique. C’est la tentative de connaître les moindres recoins du globe terrestre, d’en recenser les richesses de tous types et ce faisant d’asseoir son pouvoir sur les peuples gouvernés. Le projet vise à réaliser une huitième merveille du monde. Des cartographes doivent s’acquitter de la tâche. Sillonnant les terres, ils procèdent à des relevés exhaustifs, de gré ou de force, car ils entendent faire respecter l’autorité. En entrant en contact, en dialoguant malgré tout, les habitant·e·s et les cartographes découvrent peu à peu qu’ils sont les victimes de la même tyrannie. Leurs vies sont piétinées par les rêves démesurés de l’oligarchie, et l’envie d’agir collectivement va germer sur la place publique. Le peuple va chercher à se constituer en communauté résistante. Une idée est lancée, qui saperait le pouvoir en place et permettrait de recouvrer une emprise sur les destins. Il s’agirait de falsifier la carte des routes et des royaumes. La question morale qui anime la pièce, c’est celle de la désobéissance. Elle s’adosse à un espoir : qu’il est possible pour le peuple de reprendre le pouvoir, et que le mouvement social gagne enfin. Le Grand Cordel MJC 18 rue des Plantes Rennes 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine jeudi 30 juin – 20h00 à 21h00

jeudi 30 juin – 20h00 à 21h00

