Je suis une fille sans histoire d’Alice Zeniter Le Grand Cordel MJC, 18 novembre 2022 19:00, Rennes.

18 et 19 novembre

JE SUIS UNE FILLE SANS HISTOIRE

Alice Zeniter, Compagnie L’Entente Cordiale

Salle de spectacle à la MJC

1h25

Billetterie TNB

A partir de 15 ans

Une conférence inventive autour du récit

Pour ce seule en scène qu’elle conçoit, écrit et interprète, Alice Zeniter, spécialiste en narratologie, s’interroge sur comment et où naissent les histoires. Partant du constat que nos vies sont imprégnées de schémas narratifs, elle souhaite réfléchir à la manière dont nous mettons le monde et nos vies en récit chaque fois que nous essayons de dire quelque chose, qu’il s’agisse de la journée qui vient de se passer, d’un événement politique ou d’une découverte scientifique.

Pour ce projet, Alice Zeniter travaille avec le circassien Matthieu Gary, autour de son engagement corporel et gestuel au plateau.

En collaboration avec le TNB dans le cadre du festival TNB

Conception, écriture et jeu : Alice Zeniter

Regard extérieur : Matthieu Gary

Scénographie : Marc Lainé

Création lumières : Kevin Briard

Texte publié chez L’Arche 2021

Le Grand Cordel MJC 18 rue des Plantes Rennes 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine

vendredi 18 novembre – 19h00 à 20h30

samedi 19 novembre – 15h00 à 16h30