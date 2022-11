Écrire et Dire #3 Aurélie Olivier Le Grand Cordel MJC Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Écrire et Dire #3 Aurélie Olivier Le Grand Cordel MJC, 9 mars 2023 20:30, Rennes. Jeudi 9 mars 2023, 20h30 Sur place Gratuit sur inscription accueil@grand-cordel.com, 02 99 87 49 49, https://www.grand-cordel.com/2022/09/22/ecrire-et-dire-3-jeu-9-mars-20h30/

Lecture performée du répertoire poétique d’Aurélie Olivier. Atelier d’écriture proposé en amont et animé par l’autrice. 18h : Atelier d’écriture avec Aurélie Olivier de 18h à 20h (sur inscription)

20h30 : Lecture performée d’Aurélie Olivier autour de son dernier ouvrage paru « Mon corps de ferme » édité chez les Éditions du Commun Aurélie Olivier

Mon corps de ferme est un récit de terroir tout terrain sur le musellement intime induit par les mises aux normes de l’agriculture intensive qui régit, sur plusieurs décennies, la vie d’une exploitation familiale. La lecture de poèmes est accompagnée d’une projection composée avec la graphiste Anne-Lise Bachelier. Aurélie Olivier est née en 1986 à Trégrom. Elle est directrice de l’association Littérature, etc, créée en 2013 alors qu’il faisait trop froid dehors. Depuis, toujours bien accompagnée, elle imagine le festival Littérature, etc., les séances de bouches à oreilles Les Parleuses, le festival Dire ou encore le festival La poésie n’est pas un luxe. En 2021, elle initie et préface le livre Lettres aux jeunes poétesses (éditions de l’Arche). Mon corps de ferme (Les éditions du commun) est son premier recueil personnel. Séance de dédicace à l’issue de la soirée Le Grand Cordel MJC 18 rue des Plantes Rennes 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine jeudi 9 mars 2023 – 20h30 à 22h00

Détails Heure : 20:30 - 22:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Grand Cordel MJC Adresse 18 rue des Plantes Rennes Ville Rennes lieuville Le Grand Cordel MJC Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Le Grand Cordel MJC Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Écrire et Dire #3 Aurélie Olivier Le Grand Cordel MJC 2023-03-09 was last modified: by Écrire et Dire #3 Aurélie Olivier Le Grand Cordel MJC Le Grand Cordel MJC 9 mars 2023 20:30 Le Grand Cordel MJC Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine