Jeudi 9 février 2023, 20h30 Sur place Gratuit sur inscription https://www.grand-cordel.com/2022/09/22/ecrire-et-dire-2-jeu-9-fev-20h30/, accueil@grand-cordel.com, 02 99 87 49 49

Lecture performée du répertoire poétique de Loïc Lantoine accompagné de Fil à la guitare. Atelier d'écriture proposé en amont et animé par l'auteur.

Lecture performée du répertoire poétique de Loïc Lantoine accompagné de Fil à la guitare. Atelier d’écriture proposé en amont et animé par l’auteur. 18h : Atelier d’écriture avec Loïc Lantoine de 18h à 20h (sur inscription)

20h30 : Lecture performée de Loïc Lantoine accompagné de Fil à la guitare autour de son dernier album paru « Fiers et tremblants » Loïc Lantoine

C’est par l’écriture que Loïc Lantoine, originaire d’Armentières dans le Nord-Pas-de-Calais, a débuté sa carrière. Amoureux des mots, il suit l’atelier d’écriture d’Alain Leprest auquel il prête sa plume ainsi qu’à d’autres artistes comme Jehan. Ses premiers pas de chanteur, il les réalise en faisant les premières parties de concert des Ogres de Barback ou encore de François Hadji- Lazaro. À partir de 2003, il s’associe au contrebassiste François Pierron. Leur duo est à l’origine de plusieurs albums dont le premier véritable succès public Tout est calme sort en 2006. De son timbre rocailleux, Loïc Lantoine se revendique de la « chanson pas chantée ». Fil

Fil est un musicien en quête de mots, il collabore à de nombreuses aventures artistiques, notamment au sein du groupe La Tordue ou encore a rejoint la tournée de Loïc Lantoine Tout est calme. Aujourd’hui, il développe un projet solo avec un univers plus électrique ponctué de textes aux échos poétiques. Le Grand Cordel MJC 18 rue des Plantes Rennes 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine jeudi 9 février 2023 – 20h30 à 22h00

