CARTE BLANCHE à PHILIPPE LANGUILLE & THIBAUT GALMICHE Le Grand Cordel MJC, 7 avril 2023 20:30, Rennes.

Vendredi 7 avril 2023, 20h30 Sur place 3,5€ / 7€ / 12€

Udre-Olik vous invite dans son univers poétique pour une soirée unique avec le musicien Thibaut Galmiche et le comédien Philippe Languille.

La compagnie Udre-Olik répond à cette carte blanche, totalement libre de passer d’un univers à un autre avec pour seule prérogative de laisser se dérouler le fil des émotions. Un parcours entre mouvement, lecture et jeu. Aucune histoire à suivre ou tout plein à se fabriquer, il suffit de se laisser embarquer par les mots, la musique et l’ambiance tantôt sombre, loufoque et légère.

De la poésie à voix haute

« La poésie m’accompagne quotidiennement, j’aime la lire à haute voix, et la faire entendre au plus grand nombre. Nous vous proposerons avec Thibault, musicien et créateur lumière, de vous faire partager cette sensibilité littéraire. Un parcours entre jeu et lecture, pas de fil conducteur, vous serez embarqué par le son et les mots pour un voyage entre le sombre et la légèreté.

Cette exploration poétique est composée d’un soir avec les mots de Patrick Demey, Henry Michaux, Richard Brautigan, Lucien Suel et des textes de ma composition. Kham Meslien nous rejoindra avec sa contrebasse pour partager ce moment. »

Le Grand Cordel MJC 18 rue des Plantes Rennes 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine

vendredi 7 avril 2023 – 20h30 à 21h45