Apéro-rencontre, lecture et dessin avec François Place Le Grand Cordel MJC Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Apéro-rencontre, lecture et dessin avec François Place Le Grand Cordel MJC, 12 mai 2022 19:00, Rennes. Jeudi 12 mai, 19h00 Sur place Sur réservation, gratuit 02 99 87 49 49, accueil@grand-cordel.com, https://www.grand-cordel.com/ La MJC accueille, en collaboration avec la bibliothèque des Longs-Champs, l’auteur et illustrateur François Place pour un apéro-rencontre autour de son exposition « Le Sourire de la Montagne ». La MJC accueille, en collaboration avec la bibliothèque des Longs-Champs, l’auteur et illustrateur François Place pour un apéro-rencontre autour de son exposition « Le Sourire de la Montagne ». Dans le cadre de l’événement “Les P’tits Bouquineurs” organisé par les bibliothèques de Rennes. → Tout public dès 10 ans

→ Réservation conseillée à l’accueil de la MJC : À l’occasion de cette rencontre, l’auteur contera des histoires de son atlas imaginaire et réalisera un dessin en public. → Autour de la rencontre à la MJC : Exposition visible du vendredi 29 avril au samedi 24 mai

Spectacle “Le Marquis de la Baleine” mise en scène et jouée par une classe de CM2 de l’école Jean Rostand et une classe de 6ème du collège des Gayeulles, le vendredi 20 mai de 19h à 20h (tout public, réservation conseillée) —————————————————— → Tout le programme → Retrouvez l’événement ici Le Grand Cordel MJC 18 rue des Plantes Rennes 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine jeudi 12 mai – 19h00 à 20h00

Détails Heure : 19:00 - 20:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Grand Cordel MJC Adresse 18 rue des Plantes Rennes Ville Rennes Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Le Grand Cordel MJC Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Le Grand Cordel MJC Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Apéro-rencontre, lecture et dessin avec François Place Le Grand Cordel MJC 2022-05-12 was last modified: by Apéro-rencontre, lecture et dessin avec François Place Le Grand Cordel MJC Le Grand Cordel MJC 12 mai 2022 19:00 Le Grand Cordel MJC Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine