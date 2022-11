Allez hop, on lit ! Le Grand Cordel MJC Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Allez hop, on lit ! Le Grand Cordel MJC, 10 décembre 2022 10:30, Rennes. Samedi 10 décembre, 10h30 Sur place Gratuit sur réservation https://www.grand-cordel.com/2022/09/22/allez-hop-on-lit-sam-10-dec-10h30/, accueil@grand-cordel.com, 02 99 87 49 49

Lecture d’album jeunesse pour les tout-petits par Thomas ou Fabrice de la bibliothèque Longs-Champs. La bibliothèque Longs*Champs et la MJC inscrivent des formes artistiques et culturelles régulières dans et hors les murs. Des lectures-rencontres autour de l’album jeunesse sont proposées tout au long de l’année pour les enfants et leurs parents ou familles répartis par tranche d’âge 1-5 ans et 5-8 ans. Raconter, conter, voyager, imaginer, rire, sourire, s’émouvoir… Venez vivre de belles aventures le samedi à la Bibli Longs-Champs ou à la MJC ! Le Grand Cordel MJC 18 rue des Plantes Rennes 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine samedi 10 décembre – 10h30 à 11h15

