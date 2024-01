Toutes les choses géniales Le Grand Cordel MJC Rennes, vendredi 16 février 2024.

Toutes les choses géniales Le Grand Cordel MJC Rennes Vendredi 16 février, 20h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-16 20:30

Fin : 2024-02-16 21:45

La pièce traite, avec drôlerie et tendresse, le thème de la dépression, ce qu’elle engendre pour les proches. C’est surtout une ode à la vie, à ses plaisirs, à ses combats, à ses surprises. Vendredi 16 février, 20h30 1

https://www.helloasso.com/associations/mjc-grand-cordel/evenements/toutes-les-choses-geniales-cie-13-10e-en-ut

Une pièce drôle et optimiste sur un sujet sensible

Un homme vient raconter son histoire, il retrace son passé et nous parle d’un évènement marquant de son enfance. Il décide de faire pour sa mère une liste de toutes les choses géniales qui valent la peine de rester en vie.

Le texte traite, avec drôlerie et tendresse, le thème de la dépression, ce qu’elle engendre pour les proches. C’est surtout une ode à la vie, à ses plaisirs, à ses combats, à ses surprises. Un spectacle qui offre, par sa proximité avec le public, la possibilité de ressentir différemment le présent et le fait d’être là ensemble.

Le Grand Cordel MJC 18 rue des Plantes Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine