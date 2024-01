Lecture performée avec Rim Battal Le Grand Cordel MJC Rennes, vendredi 9 février 2024.

Lecture performée avec Rim Battal Le Grand Cordel MJC Rennes Vendredi 9 février, 21h00

À l'occasion de la prochaine soirée Écrire et Dire nous accueillerons Rim Battal, poétesse, autrice et artiste, pour découvrir son univers littéraire et explorer ensemble la force des mots.

Écrire et Dire ce sont des rencontres avec une autrice ou un auteur pour découvrir son univers littéraire et explorer ensemble la force des mots.

Un atelier d’écriture proposer en amont invite les participant·es à développer leur créativité autour de textes poétiques ou de brefs récits. Cet atelier est suivi d’une soirée ouverte à toutes et tous durant laquelle l’auteur·rice proposera une lecture de morceaux choisis dans son répertoire.

L’atelier d’écriture avec Rim Battal est déjà complet.

Le Grand Cordel MJC 18 rue des Plantes Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine