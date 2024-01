Débat : Les Utopies Le Grand Cordel MJC Rennes, jeudi 1 février 2024.

Début : 2024-02-01 20:00

Fin : 2024-02-01 21:35

Un jeudi par trimestre, le Grand Cordel MJC vous invite à ouvrir le débat autour d’une thématique, d’un film, d’un livre ou encore d’une exposition.

Parce qu’il est toujours important de débattre, de confronter les points de vue, d’écouter d’autres témoignages, ces soirées invitent à l’échange et au partage.

Ce second débat sera consacré à la thématique : Les Utopies. Les Utopies superflues, dangereuses ou nécessaires ?

Avec la présence de la Librairie coopérative l’Astrolabe et de Guillaume Fauvel, docteur en science politique.

Le Grand Cordel MJC 18 rue des Plantes Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine