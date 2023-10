Éclosion d’Alexis Fichet Le Grand Cordel MJC Rennes, 15 décembre 2023 20:30, Rennes.

Un spectacle consitué de cinq pièces courte Vendredi 15 décembre, 20h30 1

L’auteur et metteur en scène Alexis Fichet commande ce spectacle à la suite du confinement. Dans Éclosion, il s’agit d’ouvrir les portes, de rencontrer ses voisins, de se libérer de la vie d’avant, de réussir à sortir de sa coquille… On croise des militant.es motivé.es, des tortues, Thelma et Louise revisitées, des amoureux et des enfants pleins d’imagination. Le tout porté par quatre interprètes tout terrain qui ont joué ces pièces dans tous les coins de la métropole Rennaise.

Le Grand Cordel MJC 18 rue des Plantes Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine