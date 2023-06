Fête de quartier – Grand Cordel MJC Le Grand Cordel MJC Rennes, 1 juillet 2023 17:00, Rennes.

Le Grand Cordel vous accueille pour une nouvelle fête de quartier. Pour l’occasion un joli programme vous attend : animations pour petits et grands (bulles géantes, jeux en bois..), ateliers créatifs à faire en famille et spectacle sous forme de bal décalé sur support vinylique ! Ce moment gratuit est ouvert à toutes et tous.

Le Grand Cordel MJC 18 rue des Plantes Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine