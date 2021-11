Rennes Le Grand Angle - Imoja Ille-et-Vilaine, Rennes Silicones d’isabelle Lemonnier Le Grand Angle – Imoja Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Silicones d’isabelle Lemonnier Le Grand Angle – Imoja, 12 novembre 2021 09:30, Rennes. 12 novembre – 1 décembre Sur place entrée libre, vernissage : vendredi 19/11 à partir de 17h 0223052080 L’artiste nous plonge au cœur de la matière siliconée. Texture, lumière, couleur, relief, elle donne vie aux traces profondes ou discrètes que la nature maritime nous invite à observer. Enrichie d’un long passage dans le spectacle en tant que sculptrice décoratrice, durant lequel elle a pratiqué toutes sortes de techniques et de matériaux, son choix en tant que créatrice s’est dirigée vers le silicone, (utilisé pour la fabrication de robots, prothèses, personnages d’animation) pour sa texture organique.

Il fait désormais partie intégrante de sa démarche artistique. Elle transforme le silicone en tissu organique sur lequel s’estampe une histoire, inspirée du milieu marin dans lequel elle évolue.

La fluidité des éléments de la mer, vent, algues, traces éphémères dans le sable, mais aussi couleurs et lumières de cet environnement sont sources inépuisables d’inspiration. L’artiste façonne ses pièces sous la forme de bas-reliefs ou peaux de silicone, dont elle exploite toutes les qualités : souplesse, translucidité, mémoire de forme, en poussant toujours plus loin l’usage de la matière. Ainsi que pour la pâte de verre, la lumière naturelle ou artificielle accentue ainsi les attributs du silicone.

Chaque pièce est portée par un cadre métallique ou un support avec un système de lumière intégré. Le Grand Angle – Imoja 1 place de bretagne rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine vendredi 12 novembre – 09h30 à 12h30

vendredi 12 novembre – 13h30 à 19h00

lundi 15 novembre – 09h30 à 12h30

lundi 15 novembre – 13h30 à 19h00

mardi 16 novembre – 09h30 à 12h30

mardi 16 novembre – 13h30 à 19h00

mercredi 17 novembre – 09h30 à 12h30

mercredi 17 novembre – 13h30 à 19h00

jeudi 18 novembre – 09h30 à 12h30

jeudi 18 novembre – 13h30 à 19h00

vendredi 19 novembre – 09h30 à 12h30

vendredi 19 novembre – 13h30 à 19h00

lundi 22 novembre – 09h30 à 12h30

lundi 22 novembre – 13h30 à 19h00

mardi 23 novembre – 09h30 à 12h30

mardi 23 novembre – 13h30 à 19h00

mercredi 24 novembre – 09h30 à 12h30

mercredi 24 novembre – 13h30 à 19h00

jeudi 25 novembre – 09h30 à 12h30

jeudi 25 novembre – 13h30 à 19h00

vendredi 26 novembre – 09h30 à 12h30

vendredi 26 novembre – 13h30 à 19h00

lundi 29 novembre – 09h30 à 12h30

lundi 29 novembre – 13h30 à 19h00

mardi 30 novembre – 09h30 à 12h30

mardi 30 novembre – 13h30 à 19h00

mercredi 1er décembre – 09h30 à 12h30

mercredi 1er décembre – 13h30 à 19h00

Détails Heure : 09:30 - 19:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Grand Angle - Imoja Adresse 1 place de bretagne rennes Ville Rennes lieuville Le Grand Angle - Imoja Rennes