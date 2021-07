Rosie Le Grand Angle – Imoja, 27 juillet 2021 10:00, Rennes.

27 juillet – 6 octobre Gratuit, entrée libre

“Si ce n’est qu’entre gravité et légèreté, parcours intime et espace public, irrévérence et mélancolie, Delphine Lecamp ne choisit pas : elle prend tout et voit grand.” – Eva Prouteau

Rosie

Une exposition à ne pas manquer cet été ! Visible à la galerie Grand Angle tout au long du mois d’août, laissez vos pas vous y conduire pour observer les sculptures en acier et béton que nous propose Delphine Lecamp. Des lunettes de Bob Dylan aux cachets de prozac plus grands que de raison, l’artiste se laisse inspirer par l’histoire de l’art et certains symboles de notre société.

Les œuvres changent en septembre avec un vernissage prévu le 17/09/2021 à l’occasion de la rentrée des arts visuels.

“Si ce n’est qu’entre gravité et légèreté, parcours intime et espace public, irrévérence et mélancolie, Delphine Lecamp ne choisit pas : elle prend tout et voit grand.” – Eva Prouteau, extrait du texte «Chausser Grand», 2013

Le Grand Angle – Imoja 1 place de bretagne rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

mardi 27 juillet – 10h00 à 18h00

mercredi 28 juillet – 10h00 à 18h00

jeudi 29 juillet – 10h00 à 18h00

vendredi 30 juillet – 09h30 à 17h00

mardi 3 août – 10h00 à 18h00

mercredi 4 août – 10h00 à 18h00

jeudi 5 août – 09h00 à 17h00

vendredi 6 août – 09h00 à 17h00

mardi 10 août – 09h00 à 17h00

mercredi 11 août – 09h00 à 17h00

jeudi 12 août – 09h00 à 17h00

vendredi 13 août – 09h00 à 17h00

mardi 17 août – 09h00 à 17h00

mercredi 18 août – 09h00 à 17h00

jeudi 19 août – 09h00 à 17h00

vendredi 20 août – 09h00 à 17h00

mardi 24 août – 09h00 à 17h00

mercredi 25 août – 09h00 à 17h00

jeudi 26 août – 09h00 à 17h00

vendredi 27 août – 09h00 à 17h00

mardi 31 août – 10h00 à 18h00

mercredi 1er septembre – 10h00 à 18h00

jeudi 2 septembre – 10h00 à 18h00

vendredi 3 septembre – 09h30 à 17h00

mardi 7 septembre – 10h00 à 18h00

mercredi 8 septembre – 10h00 à 18h00

jeudi 9 septembre – 10h00 à 18h00

vendredi 10 septembre – 09h30 à 17h00

mardi 14 septembre – 10h00 à 18h00

mercredi 15 septembre – 10h00 à 18h00

jeudi 16 septembre – 10h00 à 18h00

vendredi 17 septembre – 09h30 à 17h00

mardi 21 septembre – 10h00 à 18h00

mercredi 22 septembre – 10h00 à 18h00

jeudi 23 septembre – 10h00 à 18h00

vendredi 24 septembre – 09h30 à 17h00

mardi 28 septembre – 10h00 à 18h00

mercredi 29 septembre – 10h00 à 18h00

jeudi 30 septembre – 10h00 à 18h00

vendredi 1er octobre – 09h30 à 17h00

mardi 5 octobre – 10h00 à 18h00

mercredi 6 octobre – 10h00 à 18h00