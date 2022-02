Nowhere/ now here – Sinan Güneli Le Grand Angle – Imoja Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Nowhere/ now here – Sinan Güneli Le Grand Angle – Imoja, 22 février 2022 18:30, Rennes. 22 février – 29 mars Sur place Entrée libre 0223052080 Vernissage : Mardi 22 Février, à partir de 18h30 Je marche le long de mon chemin tortueux et sinueux vers le silence…

Qui suis-je ?

Le sourire fou de mon temps ?

Je ne suis dans aucun lieu ni aucun temps peut-être…

Je suis plusieurs ou je suis un tout ?

Je ne peux rien dire.

Je me tourne, comme dit Platon dans le Phèdre, vers ce qui est réellement réel.

Je vois des vagabonds sublimes de mon esprit qui se baladent dans l’éternité qui dure une seconde.

Et je vois d’où ils viennent.

Comme mon esprit,

Ils viennent de nulle part.

Comme tous les vagabonds sublimes qui descendent vers le ciel.

Vers le présent.

Vers la seule prison qu’on a. Le Grand Angle – Imoja 1 place de bretagne rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine mardi 22 février – 18h30 à 20h30

mercredi 23 février – 09h30 à 12h30

mercredi 23 février – 14h00 à 17h30

jeudi 24 février – 09h30 à 12h30

jeudi 24 février – 14h00 à 17h30

vendredi 25 février – 09h30 à 12h30

vendredi 25 février – 14h00 à 17h30

lundi 28 février – 09h30 à 12h30

lundi 28 février – 14h00 à 18h30

mardi 1er mars – 09h30 à 12h30

mardi 1er mars – 14h00 à 17h30

mercredi 2 mars – 09h30 à 12h30

mercredi 2 mars – 14h00 à 17h30

jeudi 3 mars – 09h30 à 12h30

jeudi 3 mars – 14h00 à 17h30

vendredi 4 mars – 09h30 à 12h30

vendredi 4 mars – 14h00 à 17h30

lundi 7 mars – 09h30 à 12h30

lundi 7 mars – 14h00 à 18h30

mardi 8 mars – 09h30 à 12h30

mardi 8 mars – 14h00 à 17h30

mercredi 9 mars – 09h30 à 12h30

mercredi 9 mars – 14h00 à 17h30

jeudi 10 mars – 09h30 à 12h30

jeudi 10 mars – 14h00 à 17h30

vendredi 11 mars – 09h30 à 12h30

vendredi 11 mars – 14h00 à 17h30

lundi 14 mars – 09h30 à 12h30

lundi 14 mars – 14h00 à 18h30

mardi 15 mars – 09h30 à 12h30

mardi 15 mars – 14h00 à 17h30

mercredi 16 mars – 09h30 à 12h30

mercredi 16 mars – 14h00 à 17h30

jeudi 17 mars – 09h30 à 12h30

jeudi 17 mars – 14h00 à 17h30

vendredi 18 mars – 09h30 à 12h30

vendredi 18 mars – 14h00 à 17h30

lundi 21 mars – 09h30 à 12h30

lundi 21 mars – 14h00 à 18h30

mardi 22 mars – 09h30 à 12h30

mardi 22 mars – 14h00 à 17h30

mercredi 23 mars – 09h30 à 12h30

mercredi 23 mars – 14h00 à 17h30

jeudi 24 mars – 09h30 à 12h30

jeudi 24 mars – 14h00 à 17h30

vendredi 25 mars – 09h30 à 12h30

vendredi 25 mars – 14h00 à 17h30

lundi 28 mars – 09h30 à 12h30

lundi 28 mars – 14h00 à 18h30

mardi 29 mars – 09h30 à 12h30

mardi 29 mars – 14h00 à 17h30

Détails Heure : 18:30 - 17:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Grand Angle - Imoja Adresse 1 place de bretagne rennes Ville Rennes Age maximum 99 lieuville Le Grand Angle - Imoja Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Le Grand Angle - Imoja Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Nowhere/ now here – Sinan Güneli Le Grand Angle – Imoja 2022-02-22 was last modified: by Nowhere/ now here – Sinan Güneli Le Grand Angle – Imoja Le Grand Angle - Imoja 22 février 2022 18:30 Le Grand Angle - Imoja Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine