Noir & Blanc Le Grand Angle – Imoja, 4 août 2020 10:00, Rennes.

4 août – 2 septembre 2020 Sur place Entrée libre, gratuit, du lundi au vendredi cpogam@aiguillon.com, 0223052080

En Août, place aux dessinateurs, 3 jeunes artistes présentent des fragments de leurs oeuvres. Point commun entre eux, l’utilisation du noir et blanc. Partez en voyage dans leurs univers opposés.

Le mois d’Août est consacré à l’accueil d’artistes amateurs. L’exposition collective nommée Noir & Blanc, présentera trois jeunes artistes résidents à Rennes. Tous les trois excellent dans le dessin, avec pour outils principaux : le feutre, l’encre, le marqueur ou le stylo noir.

Des univers très différents :

Sinan Güneli est un jeune artiste autodidacte, originaire de Turquie. Admiratif de jean Dubuffet, Francis Bacon, Keith Haring et Jean-Michel Basquiat, il ne plagie personne. Son œuvre loin de tout élitisme intellectuel et artistique, est inclassable. Il se fait le héraut de la spontanéité et du geste authentique à la manière des dessins d’enfants qu’il affectionne particulièrement. Une impérieuse nécessité de s’exprimer et un automatisme pur le poussent à déposer sur le papier, d’un trait sûr, une imbrication de formes. Avec le marqueur, sa technique de prédilection, il rythme ses surfaces où noirs et blancs, pleins et vides s’équilibrent avec justesse. Ses souvenirs et son imaginaire associés à une culture solide et éclectique, donnent naissance à des images torturées qui évoquent un récit permanent, une introspection, une exploration à l’intérieur de son cerveau d’où émanent angoisses, peurs, cris mais aussi mythes, fantasmes ou rêves.

Atowh, crayonne et gribouille de manière automatique et incessante depuis qu’elle sait tenir un stylo. Ses longues heures passées à la recherche de motifs abstraits ont finalement donné naissance à un travail acharné et minutieux. Elle produit des pièces en petit format mais celles-ci sont d’une grande complexité multipliant les détails et les motifs, dans une symétrie parfaite.

Géométriques et sensuelles, les oeuvres de Diane Segard jouent sur la finesse pour dépeindre le monde intérieur de la créatrice. Attirée par le graphisme et les lignes épurées, l’artiste casse néanmoins leur rigidité avec une douceur caractéristique de son travail. C’est donc entre influences urbaines, féminines et organiques que Diane se situe.

Love on the Rocks

“Love on the rocks”, est un concept né au Royaume-Uni. Cette activité consiste à répandre un peu de bonne humeur, gratuitement et facilement en disséminant des cailloux peints un peu partout. Le Grand Angle s’est donc inspiré de cette jolie idée pour lancer un petit jeu de cache-cache dans la ville de Rennes. Nous avons réalisé 10 paires de pierres peintes en Noir & Blanc, 10 pierres seront exposées au sein de la galerie, les 10 autres similaires, seront disséminées dans le centre-ville. Avis aux rennais, au curieux, aux chanceux et aux touristes de retrouver la paire cachée dans la ville pour assembler les duos.

Le Grand Angle – Imoja 1 place de bretagne rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

mardi 4 août 2020 – 10h00 à 12h00

mardi 4 août 2020 – 14h00 à 18h00

mercredi 5 août 2020 – 10h00 à 12h00

mercredi 5 août 2020 – 14h00 à 18h00

jeudi 6 août 2020 – 10h00 à 12h00

jeudi 6 août 2020 – 14h00 à 18h00

vendredi 7 août 2020 – 10h00 à 12h00

vendredi 7 août 2020 – 14h00 à 18h00

lundi 10 août 2020 – 10h00 à 12h00

lundi 10 août 2020 – 14h00 à 18h00

mardi 11 août 2020 – 10h00 à 12h00

mardi 11 août 2020 – 14h00 à 18h00

mercredi 12 août 2020 – 10h00 à 12h00

mercredi 12 août 2020 – 14h00 à 18h00

jeudi 13 août 2020 – 10h00 à 12h00

jeudi 13 août 2020 – 14h00 à 18h00

vendredi 14 août 2020 – 10h00 à 12h00

vendredi 14 août 2020 – 14h00 à 18h00

lundi 17 août 2020 – 10h00 à 12h00

lundi 17 août 2020 – 14h00 à 18h00

mardi 18 août 2020 – 10h00 à 12h00

mardi 18 août 2020 – 14h00 à 18h00

mercredi 19 août 2020 – 10h00 à 12h00

mercredi 19 août 2020 – 14h00 à 18h00

jeudi 20 août 2020 – 10h00 à 12h00

jeudi 20 août 2020 – 14h00 à 18h00

vendredi 21 août 2020 – 10h00 à 12h00

vendredi 21 août 2020 – 14h00 à 18h00

lundi 24 août 2020 – 10h00 à 12h00

lundi 24 août 2020 – 14h00 à 18h00

mardi 25 août 2020 – 10h00 à 12h00

mardi 25 août 2020 – 14h00 à 18h00

mercredi 26 août 2020 – 10h00 à 12h00

mercredi 26 août 2020 – 14h00 à 18h00

jeudi 27 août 2020 – 10h00 à 12h00

jeudi 27 août 2020 – 14h00 à 18h00

vendredi 28 août 2020 – 10h00 à 12h00

vendredi 28 août 2020 – 14h00 à 18h00

lundi 31 août 2020 – 10h00 à 12h00

lundi 31 août 2020 – 14h00 à 18h00

mardi 1er septembre 2020 – 10h00 à 12h00

mardi 1er septembre 2020 – 14h00 à 18h00

mercredi 2 septembre 2020 – 10h00 à 12h00

mercredi 2 septembre 2020 – 14h00 à 18h00