In Memonium : Les ruines de la raison Le Grand Angle – Imoja, 21 octobre 2022 18:30, Rennes
21 octobre – 30 novembre
Entrée libre

L’installation proposée est conçue pour être vue intégralement à travers la vitrine. Rendre à la rue, à qui le veut, la spontanéité au regard. Vernissage : V.21/10 à 18h30, ouvert à tous. In Memonium Les ruines de la raison, l’expérience du rêve A l’heure où certains clament que « L’art, c’est bien fini » , d’autres tentent de le réinventer tous les jours. Mais que peut l’art dans un climat de guerre, de famine, de désastre climatique, de pandémie, de surinformation ?

Et le silence se fit…

Non pas de méditation mais de liberté donnée à l’esprit. Je suis plasticien, j’assemble des éléments entre eux, comme le fait le musicien avec les notes. Libre à chacun ensuite de se laisser porter par la combinaison plastique, comme l’auditeur par la mélodie. Il faut se tranquilliser, il n’y a pas de vérité concernant mon installation, pas de message où pré-existe le sens de l’œuvre. C’est une conviction que d’autres ont défendue avant moi, Christo, Kapoor, etc.

Tout l’intérêt d’exposer en vitrine est là. « On voit mais on ne peut toucher » écrivait Baudrillard à propos des vitrines . Précisément. A travers la paroi vitrée, il n’y a que l’œil qui peut pénétrer. C’est le seul sens autorisé. Exposer en vitrine est pour moi une aspiration de longue date. C’est une chance, rendre à la rue, à qui le veut, la spontanéité au regard. J’ai lu que les arts plastiques souffriraient de leur immédiateté, exigeant d’être perçus du premier coup d’œil. Mais l’immédiateté n’est pas un inconvénient ! Chacun peut emporter avec lui l’image vue. Et alors seulement le voyage commence… C’est une installation que je montre, mais je construis une image.

Philippe Berta
Le Grand Angle – Imoja
1 place de bretagne rennes 35000 Rennes

