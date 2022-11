Hybridations – Cathy Hirchenhahn Le Grand Angle – Imoja Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Hybridations – Cathy Hirchenhahn Le Grand Angle – Imoja, 2 décembre 2022 18:00, Rennes. 2 décembre 2022 – 20 janvier 2023 Sur place Entrée libre et gratuite 0223052080, cpogam@aiguillon.com, https://www.imoja.fr/le-grand-angle/

Vernissage en présence de l’artiste : vendredi 2 décembre à 18h Le commencement du travail de Cathy Hirchenhahn se trouve dans la quête, l’appropriation et le détournement de matières premières. Elles peuvent aussi bien être issues du monde du vivant, que de la main de l’Homme, que ce soit d’un processus artisanal ou industriel. Leurs origines peuvent provenir du passé et croiser d’autres plus contemporaines ; leurs fonctions et leurs histoires disparaissent pour se réinventer. Ses réalisations se matérialisent longuement dans le temps, par la répétition de gestes simples, qui consistent à assembler, organiser, déconstruire, confronter, répéter, transformer, opposer, associer, reconstruire. Les oppositions se confrontent : les matériaux pauvres, sont élevés au même statut que ceux considérés comme nobles ; le fragile côtoie le menaçant ; le repoussant se mêle au séduisant… Elle recherche la fusion des forces contraires, anormalement réunies, jusqu’à trouver un équilibre, une union. Le Grand Angle – Imoja 1 place de bretagne rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine vendredi 2 décembre – 18h00 à 21h00

