Femmes & Enfance Le Grand Angle – Imoja, 9 juillet 2019 10:00, Rennes.

9 juillet – 26 août 2019 Sur place Entrée libre cpogam@aiguillon.com

Exposition : Femmes & Enfance

La galerie “Le Grand Angle” au sein de l’Agence IMOJA présente son exposition estivale “Femmes & Enfance” réunissant deux artistes rennaises.

La sculptrice et céramiste Michelle Grégy dont le travail figuratif et symbolique est essentiellement orienté vers les thèmes féminins et l’enfance. Alchimie intérieure entre évolution personnelle et émergence de formes modelées dans la terre. Ce travail témoigne de son cheminement.

Et l’artiste plasticienne Funda Tokaç, d’origine turque, qui présente des oeuvres partagées entre peintures et EBRU (technique picturale millénaire autrement nommée papier marbré ou papier turc). Ses créations émanent de l’intime fusion de son imaginaire, de sa créativité et de son chemin de vie. C’est un voyage qu’elle nous propose dans des paysages aux couleurs chaudes et chatoyantes, ou la vie foisonne et éclate comme un feu d’artifice. Le pinceau de funda imprime dans toutes ses toiles la douceur, la beauté, la vulnérabilité et la force de la femme que l’artiste incarne à merveille.

Le Grand Angle – Imoja 1 place de bretagne rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

