Exposition “Poésie Marine” de Romain Etterlen Le Grand Angle – Imoja, 3 décembre 2019 10:00, Rennes.

3 – 31 décembre 2019 Sur place Entrée libre 0223052080

Peintre de la mer, Romain Etterlen vous invite pendant un mois à découvrir ses huiles au couteau et son littoral breton qu’il affectionne tout particulièrement.

Libre à chacun de connaître en une seule vision les vertus de ces toiles authentiques, à la maîtrise d’un geste de séduction. Nos cœurs brisent sur ces franges côtières, laissant un morceau dans chaque aspect et chaque forme entraînant l’oubli de soi même. De ces terres maritimes, l’exploit d’un duel contre la nature est ébauché. Connotant l’empreinte d’une beauté sculptée et d’une histoire couronnée de mouvements et de marées.

D’un professionnalisme artistique, Romain Etterlen s’étend dans le respect des traditions et de ce patrimoine contenant d’émotions. Libre à chacun de se laisser porter par cette beauté, cette immensité reposante en littoral coloré des toiles superbement relaxantes. L’impact des éléments éveille en lui une recherche de l’abstrait et le confond à cette force fragile et précise d’un privilège de destinations.

La matière est d’ordre au rythme des saisons, la pointe d’une dureté par la magie d’une technicité.La mer et la terre argumentés par l’ivresse d’une perpétuelle et immense passion aux couleurs intemporelles des expositions.

Le Grand Angle – Imoja 1 place de bretagne rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

