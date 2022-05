Exposition “Paysages inventés” de Pauline Bétin Le Grand Angle – Imoja, 20 octobre 2020 10:00, Rennes.

20 octobre – 28 novembre 2020 Sur place Entrée libre, gratuit, du mardi au samedi 0223052080

Architectures totem ou constructions utopiques, les réalisations de l’artiste révèlent un dialogue sur les confrontations entre construction de l’homme et nature

Paysages inventés

Poétique de la dé-construction+ d’info

La pratique de Pauline Bétin s’articule autour du paysage.

Elle s’intéresse spécifiquement aux entre-deux. C’est à dire aux espaces se situant entre le paysage urbain et le paysage rural. Quelles sont les limites ? Où commence la ville ? Où s’arrête la campagne ?

Le jardin-ouvrier est un de ces espaces intermédiaires. C’est un endroit qui se situe aux bordures : une parcelle de campagne dans la ville. Il m’évoque une échappatoire, c’est un véritable espace de liberté. Il est propice à la poésie, à la réflexion et permet de questionner le rapport entre nature et culture.

Inspirée par les éléments qui façonnent les paysages qui l’entoure. L’artiste construit, déconstruit et fabrique des architectures minimalistes. Architectures totem ou constructions utopiques, ces réalisations révèlent un dialogue sur les confrontations entre construction de l’homme et nature, entre verre et photographie, entre image et volume mais aussi entre l’intime et le collectif, dont la cohabitation est prétexte à toute poésie.

Les contrastes entre matité et brillance d’une part, opacité et transparence d’autre part offrent une lecture multiple. Ce travail se nourrit par ailleurs d’expériences au contact de la matière et d’un graphisme personnel.

Le Grand Angle – Imoja 1 place de bretagne rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

