Exposition : Maintenant seul – Denis Orhant Le Grand Angle – Imoja, 1 avril 2022 18:30, Rennes.

1 – 29 avril Sur place Entrée libre 02 23 05 20 80, cpogam@aiguillon.com

Vernissage : vendredi 1er Avril – à partir de 18h30

Des morceaux en peinture

Un « morceau » est un fragment d’un type particulier ; il est doté d’une sorte de matérialité gustative car morsus, c’est la morsure ; les morceaux, on les avale, au sens propre comme au figuré. Et en peinture, c’est la partie sur laquelle on se focalise pour le plaisir des yeux ; c’est le « morceau supérieurement rendu » dont parle Delacroix dans son Journal, cette valorisation localisée de brio pictural qui, pour lui, nuit à la cohésion du tableau, à l’expression de son sujet.

Les dernières peintures de Denis Orhant peuvent être vues sous l’angle des sensations disparates, ambivalentes que le mot « morceau » fait naître. On y perçoit les effets et les plaisirs d’une dextérité, celle qui permet de figurer des « choses », leur volume, leur vitalité, avec de la matière colorée. Ces « choses » sont des êtres humains, des corps alanguis ou en mouvement, des visages dont le rendu – le réalisme – fait sentir le rôle que l’image photographique, ici, tient dans l’exercice de la peinture. Ces corps et ses visages sont souvent des formes incomplètes, plaquées sur des toiles déjà peintes, des pièces rapportées qui remettent en jeu une recherche d’unité antérieure.

Le tableau constitue justement, ici, une unité paradoxale puisqu’il est une aire circonscrite animée de discordances, de faux-raccords. Des micro-scènes flottent sur des zones enduites d’un badigeon qui laisse transparaître vaguement des formes passées. Et des visages délicats et tronqués prennent place sur des corps, comme des greffes mal ajustées, comme des masques bizarrement incarnés. Le tableau est un tout, un espace de côtoiements grinçants, d’assemblages précaires et grotesques.

Pascale Borrel – Maître de conférences, Département Arts Plastiques, Université Rennes 2

Le Grand Angle – Imoja 1 place de bretagne rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

vendredi 1er avril – 18h30 à 21h00

lundi 4 avril – 09h30 à 12h30

lundi 4 avril – 13h30 à 19h00

mardi 5 avril – 09h30 à 12h30

mardi 5 avril – 13h30 à 17h30

mercredi 6 avril – 09h30 à 12h30

mercredi 6 avril – 13h30 à 17h30

jeudi 7 avril – 09h30 à 12h30

jeudi 7 avril – 13h30 à 17h30

vendredi 8 avril – 09h30 à 12h30

vendredi 8 avril – 13h30 à 17h30

mardi 12 avril – 09h30 à 12h30

mardi 12 avril – 13h30 à 17h30

mercredi 13 avril – 09h30 à 12h30

mercredi 13 avril – 13h30 à 17h30

jeudi 14 avril – 09h30 à 12h30

jeudi 14 avril – 13h30 à 17h30

vendredi 15 avril – 09h30 à 12h30

vendredi 15 avril – 13h30 à 17h30

mardi 19 avril – 09h30 à 12h30

mardi 19 avril – 13h30 à 17h30

mercredi 20 avril – 09h30 à 12h30

mercredi 20 avril – 13h30 à 17h30

jeudi 21 avril – 09h30 à 12h30

jeudi 21 avril – 13h30 à 17h30

vendredi 22 avril – 09h30 à 12h30

vendredi 22 avril – 13h30 à 17h30

mardi 26 avril – 09h30 à 12h30

mardi 26 avril – 13h30 à 17h30

mercredi 27 avril – 09h30 à 12h30

mercredi 27 avril – 13h30 à 17h30

jeudi 28 avril – 09h30 à 12h30

jeudi 28 avril – 13h30 à 17h30

vendredi 29 avril – 09h30 à 12h30

vendredi 29 avril – 13h30 à 17h30