Exposition : Horizons Explicites / Stéphane Batsal Le Grand Angle – Imoja, 3 mars 2020 10:00, Rennes.

3 – 31 mars 2020

Pour prolonger notre cycle d’expositions jouant avec les codes de l’architecture, nous avons le plaisir de vous présenter le travail appliqué et minutieux du plasticien Rennais Stéphane Batsal.

Réalisées notamment à partir des iconographies propres aux journaux et magazines économiques, scientifiques ou sportifs, les œuvres de Stéphane Batsal détournent avec élégance et ironie ces illustrations normalisées et stéréotypées.

Ici, les villes deviennent la scène d’un théâtre financier. Un horizon de prévisions et de visibilité dans le feu des artifices.

Artiste invité : Yann Lestrat

Nevroz, œuvre de Yann Lestrat créée en 2003 et réalisée en série, est constituée d’une sphère blanche d’un diamètre de 76,2 millimètres dans laquelle est incrustée une fiole de niveau à bulle. Cet objet à la finition impeccable tutoie l’absurde camusien, sa forme ronde l’empêchant obstinément d’être de niveau. Cette impossibilité d’atteindre l’équilibre recherché symbolise la quête perpétuelle par l’individu d’un parfait accord entre le réel vécu et le sens qu’il souhaite donner à sa vie. Le titre de l’œuvre pointe cette souffrance, cette obsession et ce conflit permanents avec la réalité.

Le Grand Angle – Imoja 1 place de bretagne rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

