Exposition de GIL “Là où le regard se porte” Le Grand Angle – Imoja, 6 novembre 2019 18:30, Rennes. 6 – 30 novembre 2019 Sur place entrée libre cpogam@aiguillon.com Peintures et sculptures de Gilles Blanchard “GIL” / Vernissage mercredi 6 novembre à partir de 18h30 (entrée libre) Gil est un artiste peintre et sculpteur autodidacte. Inspiré par la nature, la poésie et l’intime, l’artiste varie les supports. Tout d’abord, la sculpture, le bois comme première expérimentation, au couteau puis à la taille directe sur de plus grosses pièces. Inspiré par la forme initiale ou via un travail au cœur de la matière, il révèle la nature profonde de l’objet. La naissance d’un corps. La curiosité l’a poussé à découvrir de nouveaux matériaux : stéatite, marbre, albâtre, imposant alors dans son travail des formes plus rondes, féminines. L’ardoise au contraire lui ouvre une nouvelle facette dans sa recherche, laissant naître des œuvres plus épurées, abstraites. Puis, la peinture, œuvres produites par mélange de pigments et de pierres mélangées. Sa dernière série, présentée ici, Géographie intime, avec des nuances de bleu très présentes, révèle un travail orienté vers la légèreté, l’aquatique, le songe. Chaque paysage est un écho à la vie du peintre, qui assemblé dans un même espace, forment un ensemble, une carte de l’intime. Il s’attache à déli vrer des morceaux de rêves et à laisser le visiteur se perdre dans un parcours de contemplation des effets d’une nature fragile. Les œuvres, sans titre, accentuent la liberté d’interprétation de chacun. Le Grand Angle – Imoja 1 place de bretagne rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine mercredi 6 novembre 2019 – 18h30 à 19h30

