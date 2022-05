Exposition : Dans les Cascades Célestes / Sylvain Larrière Le Grand Angle – Imoja, 1 février 2020 18:30, Rennes.

1 – 29 février 2020 Sur place Entrée libre 02 23 05 20 80

Verre, bois, papier, plume, acier … Sylvain Larrière assemble ces matières avec poésie pour donner naissance à des sculptures qui invitent au rêve et à l’imaginaire.

Le bruit des cristaux

Quand on soulève le couvercle compact d’une sculpture de Sylvain comme on soulèverait la gangue d’un rocher, on découvre avec sidération un univers où les lumières se fracassent, où les formes géométriques s’entremêlent et s’entrechoquent, libérant des couleurs inattendues. On entend des bruits de ruisseaux, des bruits de métaux qui s’affrontent. C’est un univers solide, immuable et changeant. Comme un cristal de roche, tourné lentement vers le soleil, tourné lentement vers la nuit.

Aube Breton-Elléouët

Le Grand Angle – Imoja 1 place de bretagne rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

samedi 1er février 2020 – 18h30 à 21h00

mardi 4 février 2020 – 10h30 à 12h00

mardi 4 février 2020 – 13h30 à 19h00

mercredi 5 février 2020 – 10h30 à 12h00

mercredi 5 février 2020 – 13h30 à 19h00

jeudi 6 février 2020 – 10h30 à 12h00

jeudi 6 février 2020 – 13h30 à 19h00

vendredi 7 février 2020 – 10h30 à 12h00

vendredi 7 février 2020 – 13h30 à 19h00

samedi 8 février 2020 – 10h30 à 12h00

samedi 8 février 2020 – 13h30 à 18h00

mardi 11 février 2020 – 10h30 à 12h00

mardi 11 février 2020 – 13h30 à 19h00

mercredi 12 février 2020 – 10h30 à 12h00

mercredi 12 février 2020 – 13h30 à 19h00

jeudi 13 février 2020 – 10h30 à 12h00

jeudi 13 février 2020 – 13h30 à 19h00

vendredi 14 février 2020 – 10h30 à 12h00

vendredi 14 février 2020 – 13h30 à 19h00

samedi 15 février 2020 – 10h30 à 12h00

samedi 15 février 2020 – 13h30 à 18h00

mardi 18 février 2020 – 10h30 à 12h00

mardi 18 février 2020 – 13h30 à 19h00

mercredi 19 février 2020 – 10h30 à 12h00

mercredi 19 février 2020 – 13h30 à 19h00

jeudi 20 février 2020 – 10h30 à 12h00

jeudi 20 février 2020 – 13h30 à 19h00

vendredi 21 février 2020 – 10h30 à 12h00

vendredi 21 février 2020 – 13h30 à 19h00

samedi 22 février 2020 – 10h30 à 12h00

samedi 22 février 2020 – 13h30 à 19h00

mardi 25 février 2020 – 10h30 à 12h00

mardi 25 février 2020 – 13h30 à 19h00

mercredi 26 février 2020 – 10h30 à 12h00

mercredi 26 février 2020 – 13h30 à 19h00

jeudi 27 février 2020 – 10h30 à 12h00

jeudi 27 février 2020 – 13h30 à 19h00

vendredi 28 février 2020 – 10h30 à 12h00

vendredi 28 février 2020 – 13h30 à 19h00

samedi 29 février 2020 – 10h30 à 12h00

samedi 29 février 2020 – 13h30 à 18h00