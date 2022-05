Exposition “Agglomérats” d’Emmanuelle Tonin Le Grand Angle – Imoja, 8 septembre 2020 10:00, Rennes.

8 septembre – 15 octobre 2020 Sur place Entrée libre, gratuit, du mardi au vendredi 0223052080

Avec le papier l’artiste réalise des espaces réduits, des mini architectures comme des sculptures/livres qui se déploient, des petits volumes ou collages en relief en s’inspirant des éléments naturels

Le travail d’Emmanuelle Tonin s’articule entre « l’objet », le dessin, l’installation et la sculpture.

Elle navigue entre les concepts de sculpture pliable et de petits objets en volume, s’intéressant de plus en plus à la lumière, à la perception subjective et la manipulation du spectateur.

Elle s’inspire des concrétions, et d’autres éléments naturels qui se forment par strates et par accumulation. Ce sont des manifestations remarquables de forces élémentaires qui composent la nature. Elles produisent des formes opposées, douces ou rudes, comme lacérées qui se sont construites avec le temps. Violentes, étirées sur la durée entière du refroidissement de la planète, elles évoquent à la fois une brutalité et patience qui nous renvoient à notre nature humaine. L’architecture des cristaux, leurs polygones, leurs pyramides, déploient une géométrie défiant la loi de l’équilibre.

La répétition rassurante de ces lignes graphiques et de ces formes agglutinées, comme un processus de création, sont propices à une apaisante contemplation d’une perfection équilibrée et poétique. Elles composent le paysage tout au long d’une journée : cette succession de formes répétées nous offre alors à voir les variations atmosphériques et induit donc une notion temporelle, permettant de penser l’identité unique des éléments composant la matière.

Les formes qu’elle construit vont être articulées par des mécanismes issus d’ingénierie du pop-up. Ce déploiement évoque le temps de création de ces matières et donne la possibilité à l’homme d’en être acteur.

Le processus manuel et lent de création donne raison à l’existence de l’accident qui amène à être surpris par une forme non maitrisée qui prendra vie par l’importance qu’on lui portera dans la réalisation finale.

Vernissage : Vendredi 11 Septembre, à partir de 18h

Le Grand Angle – Imoja 1 place de bretagne rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

