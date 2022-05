Exposition : #1jr1dessin de Camille Braud Le Grand Angle – Imoja Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Exposition : #1jr1dessin de Camille Braud Le Grand Angle – Imoja, 8 juin 2020 10:00, Rennes. 8 juin – 31 juillet 2020 Sur place Entrée libre 0223052080 Une exposition née du confinement. Évoquant le rapport à l’enfance et à la nature. Depuis le premier jour du confinement, l’artiste plasticienne Camille Braud dessine son quotidien. Son exposition retrace au travers de 57 dessins et d’une installation, les instantanés d’une vie de famille en vase clos. Elle confronte le temps, la nature, l’enfance et les souvenirs. Et elle invite les visiteurs à participer, virtuellement via les réseaux sociaux, en partageant leurs souvenirs du confinement. Ou bien en déposant une fleur artificielle au sein de la galerie. Le Grand Angle – Imoja 1 place de bretagne rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine lundi 8 juin 2020 – 10h00 à 13h00

lundi 8 juin 2020 – 14h00 à 18h00

mardi 9 juin 2020 – 10h00 à 13h00

mardi 9 juin 2020 – 14h00 à 18h00

mercredi 10 juin 2020 – 10h00 à 13h00

mercredi 10 juin 2020 – 14h00 à 18h00

jeudi 11 juin 2020 – 10h00 à 13h00

jeudi 11 juin 2020 – 14h00 à 18h00

vendredi 12 juin 2020 – 10h00 à 13h00

vendredi 12 juin 2020 – 14h00 à 18h00

lundi 15 juin 2020 – 10h00 à 13h00

lundi 15 juin 2020 – 14h00 à 18h00

mardi 16 juin 2020 – 10h00 à 13h00

mardi 16 juin 2020 – 14h00 à 18h00

mercredi 17 juin 2020 – 10h00 à 13h00

mercredi 17 juin 2020 – 14h00 à 18h00

jeudi 18 juin 2020 – 10h00 à 13h00

jeudi 18 juin 2020 – 14h00 à 18h00

vendredi 19 juin 2020 – 10h00 à 13h00

vendredi 19 juin 2020 – 14h00 à 18h00

lundi 22 juin 2020 – 10h00 à 13h00

lundi 22 juin 2020 – 14h00 à 18h00

mardi 23 juin 2020 – 10h00 à 13h00

mardi 23 juin 2020 – 14h00 à 18h00

mercredi 24 juin 2020 – 10h00 à 13h00

mercredi 24 juin 2020 – 14h00 à 18h00

jeudi 25 juin 2020 – 10h00 à 13h00

jeudi 25 juin 2020 – 14h00 à 18h00

vendredi 26 juin 2020 – 10h00 à 13h00

vendredi 26 juin 2020 – 14h00 à 18h00

lundi 29 juin 2020 – 10h00 à 13h00

lundi 29 juin 2020 – 14h00 à 18h00

mardi 30 juin 2020 – 10h00 à 13h00

mardi 30 juin 2020 – 14h00 à 18h00

mercredi 1er juillet 2020 – 10h00 à 13h00

mercredi 1er juillet 2020 – 14h00 à 18h00

jeudi 2 juillet 2020 – 10h00 à 13h00

jeudi 2 juillet 2020 – 14h00 à 18h00

vendredi 3 juillet 2020 – 10h00 à 13h00

vendredi 3 juillet 2020 – 14h00 à 18h00

lundi 6 juillet 2020 – 10h00 à 13h00

lundi 6 juillet 2020 – 14h00 à 18h00

mardi 7 juillet 2020 – 10h00 à 13h00

mardi 7 juillet 2020 – 14h00 à 18h00

mercredi 8 juillet 2020 – 10h00 à 13h00

mercredi 8 juillet 2020 – 14h00 à 18h00

jeudi 9 juillet 2020 – 10h00 à 13h00

jeudi 9 juillet 2020 – 14h00 à 18h00

vendredi 10 juillet 2020 – 10h00 à 13h00

vendredi 10 juillet 2020 – 14h00 à 18h00

lundi 13 juillet 2020 – 10h00 à 13h00

lundi 13 juillet 2020 – 14h00 à 18h00

mardi 14 juillet 2020 – 10h00 à 13h00

mardi 14 juillet 2020 – 14h00 à 18h00

mercredi 15 juillet 2020 – 10h00 à 13h00

mercredi 15 juillet 2020 – 14h00 à 18h00

jeudi 16 juillet 2020 – 10h00 à 13h00

jeudi 16 juillet 2020 – 14h00 à 18h00

vendredi 17 juillet 2020 – 10h00 à 13h00

vendredi 17 juillet 2020 – 14h00 à 18h00

lundi 20 juillet 2020 – 10h00 à 13h00

lundi 20 juillet 2020 – 14h00 à 18h00

mardi 21 juillet 2020 – 10h00 à 13h00

mardi 21 juillet 2020 – 14h00 à 18h00

mercredi 22 juillet 2020 – 10h00 à 13h00

mercredi 22 juillet 2020 – 14h00 à 18h00

jeudi 23 juillet 2020 – 10h00 à 13h00

jeudi 23 juillet 2020 – 14h00 à 18h00

vendredi 24 juillet 2020 – 10h00 à 13h00

vendredi 24 juillet 2020 – 14h00 à 18h00

lundi 27 juillet 2020 – 10h00 à 13h00

lundi 27 juillet 2020 – 14h00 à 18h00

mardi 28 juillet 2020 – 10h00 à 13h00

mardi 28 juillet 2020 – 14h00 à 18h00

mercredi 29 juillet 2020 – 10h00 à 13h00

mercredi 29 juillet 2020 – 14h00 à 18h00

jeudi 30 juillet 2020 – 10h00 à 13h00

jeudi 30 juillet 2020 – 14h00 à 18h00

vendredi 31 juillet 2020 – 10h00 à 13h00

Détails Heure : 10:00 - 13:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Grand Angle - Imoja Adresse 1 place de bretagne rennes Ville Rennes lieuville Le Grand Angle - Imoja Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Le Grand Angle - Imoja Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Exposition : #1jr1dessin de Camille Braud Le Grand Angle – Imoja 2020-06-08 was last modified: by Exposition : #1jr1dessin de Camille Braud Le Grand Angle – Imoja Le Grand Angle - Imoja 8 juin 2020 10:00 Le Grand Angle - Imoja Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine