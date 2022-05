De Reliquus – M i M Le Grand Angle – Imoja Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

De Reliquus – M i M Le Grand Angle – Imoja, 6 mai 2022 18:30, Rennes. 6 mai – 6 juin Sur place Entrée libre 0223052080 L’artiste vous propose une balade poétique au travers de deux installations. Un voyage dans le temps, les souvenirs et une ode à la nature. Vernissage : vendredi 6 Mai à 18h30 Exposition-installation, telle une veilleuse de nos mémoires d’un autre temps, recomposée en œuvre contemporaine. L’installation du « reliquaire de Maitre Parfait* », est composé de 22 pièces, bocaux de verre, en regard de cette année 2022, où l’incertitude règne en l’art comme en tout domaine. En son sein, ce reliquaire inédit présente et préserve les images des cadres reliques collectées par l’artiste. Cet objet, cadre ovale, avec son contenu premier, qu’il soit religieux, kitch, insolite ou identitaire, porte le souvenir d’un voyage effectué (Lourdes, Rocamadour, Nice…ou composé de fleurs séchées immortelles). Il fut un cadeau décoratif offert comme témoignage de l’affection d’un parent, d’un ami qui, à un moment donné s’en sépare définitivement.

Oeuvre contre l’oubli, émotion à fleur de peau qui surgit devant la relique de Saint-Palais-Sur-Mer, lieu où à 16 ans, M i M découvrit, pour la première fois, l’océan alors qu’elle demeurait en Limousin. Ainsi a germé « DE RELIQUUS » dans l’atelier de M i M, artiste peintre. Des œuvres de papier, entre mer et foret, des personnages surréalistes.

Cette collection de « Pré-Cieux-Pay-Sages » débutée depuis plusieurs années se veut une ode à la protection de la nature, à la mémoire des compositions imagées de son enfance en Limousin puis à ceux de sa vie d’adulte en Bretagne. «J’aime tracer sans cesse ces formes emmêlées sur fond blanc ou noir, en quête d’un voyage artistique. Au risque parfois du blanc total. Les techniques mixtes, que je pratique, si elles laissent une place à l’aléatoire, n’excluent ni la précision du geste ni les signes graphiques ». L’œuvre « le petit bois creusois » marque le commencement de cette collection suivie de créations multiples». De Reliquus est une série créée pour cette exposition au Grand Angle, à Rennes. De part ces formes, tout en rondeur et fragment graphique, elle ouvre une voie nouvelle d’exploration. Le choix de support ancien : cadre photo de verre biseauté de style Louis XVI, ainsi que tous les cadres de forme ovale, période Napoléon III, donne un caractère précieux à ces œuvres de papier sur fond noir ou blanc. Le reliquaire ouvre la voie vers « la conservation ». Transparence, reflets, forme arrondie telle une gestation féminine et matière de verre jouent ensemble dans cet espace tout en lumière. Références au sacré de la nature ou autre divinité dans laquelle chacun trouve son chemin, avec ou sans grand maitre. Le Grand Angle – Imoja 1 place de bretagne rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine vendredi 6 mai – 18h30 à 21h30

