Battle Kids

Rennes Battle Kids Le Garage Rennes, 12 juillet 2023 15:00, Rennes. Battle Kids Le Garage Rennes Mercredi 12 juillet, 15h00 Le Battle kids propose, le temps d’un après-midi, une immersion dans la compétition pour les jeune.s danseur.ses. Mercredi 12 juillet, 15h00 1

https://ccnrb.org/ Le Battle kids propose, le temps d’un après-midi, une immersion dans la compétition pour les jeune.s danseur.ses. Un moment à voir et vivre, où chacun·e peut trouver sa place : regarder ou se lancer dans le cercle, tout est permis !

Les rendez-vous :

Le mercredi 12 juillet de 15h à 18h, accueil des participant·es à 14h, au Garage. Informations : playground@ccnrb.org Le Garage 8 rue André et Yvonne Meynier 3500 Rennes

