HEUREUSE LA NATION QUI N’A PAS D’HISTOIRE Le Diapason – Université de Rennes Rennes, vendredi 16 février 2024.

Du 2024-02-16 20:00 au 2024-02-16 22:00.

Voix de la haine, de la peur, de l’ignorance, fake news, fous furieux enfantins… Heureuse la nation qui n’a pas d’histoire vous invite à entendre d’autres voix qui, des années 60 à nos jours, tissent une histoire des résistances au racisme et au suprémacisme blanc, aux USA notamment. C’est une pièce poétique, politique, documentaire et musicale : collage d’archives, prises de son, vidéos, pellicules et compositions musicales originales soutenus par les voix d’une performeuse franco-américaine et d’un comédien Franco-Ivoirien.

Une création de la Cie Godderis & Chouzenoux avec :

Interprète(s) : Dominique Godderis, Cédric Djédjé

Création musicale et sonore : Aurélien Chouzenoux

Réalisation visuelle et projections : Pauline Perret en collaboration avec Vitrine en Cours Lumières : Vicky Christina Althaus

Création vidéo : Arié Van Egmond

► Vendredi 16 février 20h

Étudiant.e : Gratuit // Carte Sortir : 4 € // Demandeur d’emploi et personnel Université de Rennes : 8 € // Plein tarif : 15 €

https://vimeo.com/895275496

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

