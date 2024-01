Univ’Party #2 Le Diapason – Université de Rennes Rennes, vendredi 9 février 2024.

L’événement jeux au Diapason (Réservé aux étudiant.es) Vendredi 9 février, 16h00 1

https://diapason.univ-rennes.fr/

Du 2024-02-09 16:00 au 2024-02-09 23:00.

Univ’Party #2

L’évènement autour du jeu est de retour au Diapason !

Il y en a pour tout le monde : jeux de sociétés, jeux vidéos, jeux thématisés…

Venez jouer ! Univ’Party #2 est organisé par le Pôle Vie Étudiante et des associations étudiantes de l’Université.

E-Bigo • Tdd • Kuro Usagi no Ryodan • Robocoop • La Palme • Révélateur

Section échecs (AS) • Ares • Roll&Draw (Isati) • Recup’Campus • Le Beaulieusard

Et plus encore …

► Vendredi 9 février de 16h à 23h // Gratuit // Réservé aux étudiant.es

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

G.julien