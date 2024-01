Herbaria Le Diapason – Université de Rennes Rennes, mercredi 24 janvier 2024.

Archives botaniques et photographiques s’entremêlent, dans le but de dépasser le temps et de préserver ce qui deviendra la mémoire. Mercredi 24 janvier, 19h00 1

https://diapason.univ-rennes.fr/

Du 2024-01-24 19:00 au 2024-01-24 22:00.

HERBARIA

Une soirée en partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne.

Projection du film documentaire Herbaria, réalisé par Leandro Listorti, 2022 • Argentine, Allemagne • 83 min. • 16mm / Super 8

« Herbaria » propose une plongée dans le travail fondamental de conservation des plantes, tout comme celui des photographies. Dans une lutte contre le passage du temps, la préservation des herbiers et des pellicules témoigne du pouvoir de l’image sur l’oubli.

À travers une narration où espace et temps semblent fusionner, ce documentaire nous invite dans l’univers fascinant de la préservation, révélant la beauté et la mémoire d’un monde qui semble se perdre.

La projection du documentaire sera suivie d’une rencontre animée par Arnaud Wassmer avec Maria de Filippis de la Cinémathèque de Bretagne, Marion Lemaire, directrice adjointe du service culturel et responsable des collections de l’Université de Rennes, et Joel Boustie, professeur de l’Université de Rennes spécialiste des lichens.

► Mercredi 24 janvier à 19h • Gratuit > Réservations

——————————

Découvrez également l’exposition Ut herbarium poesis de l’artiste Ann Bernachin installée au sein du Diapason et inspirée de ses visites sur le campus de Beaulieu et dans les collections.

À voir du 18 janvier au 14 mars au Diapason.

https://youtu.be/9SH-VZCyl8U?si=bWzuJ0gWTXVSg9Zf

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

