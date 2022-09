FARGO Le Diapason – Université de Rennes 1 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Mardi 4 octobre, 20h15

Séance Cinemaniacs Fargo

Un film de Ethan et Joel Coen, 1996 – 35mm Un vendeur de voitures d’occasion endetté fait enlever sa femme par deux petites frappes afin de toucher la rançon qui sera versée par son richissime beau-père. Mais le plan ne va pas résister longtemps à l’épreuve des faits et au flair d’une policière enceinte… ► Mardi 4 octobre à 20h15

Gratuit après adhésion au cinéclub.

Etudiant 5 € autres 7€ le semestre Le Diapason – Université de Rennes 1 Allée Jules Noël 35042 Rennes 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine

02 23 23 55 68 https://diapason.univ-rennes1.fr/ Salle de spectacle, d’exposition, cafétéria, salles de sport, le Diapason est un espace de vie et de culture au cœur du campus de Beaulieu – Université de Rennes 1. mardi 4 octobre – 20h15 à 22h30 G.julien

