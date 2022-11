Work in progress- Spectacle de danse des étudiants Rennes 1 et Rennes 2 Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Work in progress- Spectacle de danse des étudiants Rennes 1 et Rennes 2 Le Diapason – Campus Beaulieu, 14 décembre 2022 19:00, Rennes. Mercredi 14 décembre, 19h00 Sur place Entrée gratuite https://www.billetweb.fr/work-in-progress1

Présentation des petites créations de fin de semestre ou des travaux chorégraphiques en cours.

Les danseurs font partie des cours du SIUAPS et des groupes chorégraphiques de l’Université de Rennes 2 et Rennes 1.

Présentations des projets en danse contemporaine, jazz et hiphop.

Ouvert à tous, entrée gratuite, venez nombreux encourager les danseurs!

Réservation conseillée : https://www.billetweb.fr/work-in-progress1 Le Diapason – Campus Beaulieu 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes 35042 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine

mercredi 14 décembre – 19h00 à 21h00

