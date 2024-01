Égalité et sciences: la place des femmes – Édition 2024 Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes, lundi 11 mars 2024.

Comment une discipline, en ne voyant pas les femmes, en ne les prenant pas en compte, voire en les discriminant, renforce un monde dominé par les hommes, ou, au contraire, contribue à l’égalité. Lundi 11 mars, 09h00 1

Du 2024-03-11 09:00 au 2024-03-11 17:00.

Comité scientifique : Priscilla Bittencourt-Biassi, Abdul-Aziz Dembélé, Enora Giffard-Broudic, Noémie Lettelier, Mattia Morbello, Ketsia Guichard Sustowski , Marie-Françoise Roy, Nicoletta Tchou

Chaque conférence décrira comment, dans des domaines spécifiques, une discipline scientifique donnée, en ne voyant pas les femmes, en ne les prenant pas en compte, voire en les discriminant, renforce un monde dominé par les hommes, ou au contraire, contribue à l’égalité par des points de vue novateurs et des avancées scientifiques.

Thématiques envisagées (liste provisoire) : l’endométriose , les femmes et l’informatique, l’écriture inclusive, l’espace public et les femmes, les femmes et les maladies cardiaque

Le Diapason – Campus Beaulieu 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine