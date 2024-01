Cinémaniacs | Aguirre, la colère de Dieu Le Diapason Rennes, mardi 26 mars 2024.

Du 2024-03-26 20:15 au 2024-03-26 21:45.

Aguirre, la colère de Dieu

Un film réalisé par Werner Herzog, 1975

En 1560, une troupe de conquistadors espagnols descend de la montagne à la recherche de l’Eldorado. Mais l’équipée s’enlise dans les marais. Une plus petite expédition est alors constituée, placée sous la conduite de Pedro de Ursua et de son second, Lope de Aguirre, qui devra reconnaître l’aval du fleuve sur des radeaux. Aguirre, aventurier ambitieux et brutal, manoeuvre habilement pour proposer à ses compagnons un nouveau chef, le falot Fernando de Guzman, promu solennellement « empereur du Pérou et de l’Eldorado ».

► Mardi 26 mars à 20h15

Gratuit après adhésion au cinéclub.*

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande-annonce du film : https://www.youtube.com/watch?v=OyoYYMah8t4

Le Diapason Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35703 Ille-et-Vilaine

