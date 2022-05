La Digital Tech Conference Le Couvent des Jacobins Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Digital Tech Conference Le Couvent des Jacobins, 6 décembre 2019 08:30, Rennes. Vendredi 6 décembre 2019, 08h30 Sur place Entrée payante https://www.ladigital.tech/ Nouvelles Tendances Tech Pour sa cinquième édition, La Digital Tech Conference vous invite à venir explorer les nouvelles tendances numériques dans notamment trois domaines fascinants : Santé & Bien-être

Créativité et Numérique

IA, omniprésente ? Cette année la Digital Tech Conference grandit. Nous nous retrouverons dans les murs du Couvent des Jacobins.Durant cette journée, conférences, performances, battles, workshops, masterclasses et espace démos résonneront au cœur de Rennes pour une expérience totalement unique qui vous projettera dans un futur d’innovation et de disruption ! Rendez-vous le 6 décembre 2019 ! Le Couvent des Jacobins Centre des congrés de Rennes Métropole, 35000 Rennes 35000 Rennes Ille-et-Vilaine vendredi 6 décembre 2019 – 08h30 à 18h00

