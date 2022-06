Tarek au couvent des Jacobins de Rennes Le Couvent des Jacobins – Centre des Congrès de Rennes Métropole Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Tarek au couvent des Jacobins de Rennes Le Couvent des Jacobins – Centre des Congrès de Rennes Métropole, 2 juillet 2022 09:00, Rennes. 2 et 3 juillet Sur place Entrée libre

Tarek sera présent pour dédicacer et présenter ses dernières productions : prints, sérigraphies, photographies, toiles, BD… Tarek sera présent pour dédicacer et présenter ses dernières productions : prints, sérigraphies, photographies, toiles, BD… En partenariat avec Destination Rennes. A noter la présence également de Violaine Pondard qui dédicacera plusieurs ouvrages dans lesquels j’apparais en tant que peintre. Surprise également : la présence de Vincent Pompetti le samedi après-midi pour dédicacer leurs BD et sa nouveauté ! Le Couvent des Jacobins – Centre des Congrès de Rennes Métropole 20 Place Sainte-Anne, 35000 Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 2 juillet – 09h00 à 19h00

dimanche 3 juillet – 10h00 à 13h00

dimanche 3 juillet – 14h00 à 17h00

