Le Circuit des Têtes de L’Art fête ses 15 ans !! Le Couvent des Jacobins – Centre des Congrès de Rennes Métropole, 27 septembre 2019 18:00, Rennes. 27 et 29 septembre 2019 Sur place Entrée libre Pour fêter ses 15 ans, Le Circuit des Têtes de L’art propose deux temps forts avec l’emblématique parcours le vendredi 27/09 ✨ et une exposition au Couvent des Jacobins le dimanche 29/09 ☀️ 15ème édition, 15 ans d’aventure artistique ! Une balade artistique dans Rennes Une exposition rétrospective au Couvent des Jacobins Le vendredi 27 septembre 20119, Treize Galeries et Ateliers d’Art ainsi que dix-sept espaces d’exposition temporaires ouvrent leurs portes, un véritable circuit à pied qui permet, le temps d’une soirée, de découvrir des lieux artistiques en toute convivialité. Balade nocturne de 18h à 22h00, rencontre avec les artistes et les galeristes. Le parcours est disponible sur www.lecircuitdestetesdelart.com, la page Facebook, le programme est à disposition à DESTINATION RENNES – OFFICE DE TOURISME ainsi que dans les lieux d’exposition. Comme en 2017 et 2018, Franchissez les portes dès 14h, en avant-première des lieux indiqués par la mention. Le Dimanche 29 septembre 2019, Exposition rétrospective avec 150 œuvres au Couvent des Jacobins. A l’occasion des 15 ans du circuit des Têtes de l’art, l’association propose une exposition rétrospective en invitant les artistes présents lors des années précédentes. La scénographie est intégralement créée par les membres de l’association en partenariat avec l’association MORE. Exposition ouverte à tous et gratuite de 10h à 18h. Partenaires de la manifestation : NEONOT, Espace Roazhon, Office du Carré, Phaze Graphik, Précom, MORE, Dimanche à Rennes, France Bleue Armorique. Le Couvent des Jacobins – Centre des Congrès de Rennes Métropole 20 Place Sainte-Anne, 35000 Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine vendredi 27 septembre 2019 – 18h00 à 22h00

dimanche 29 septembre 2019 – 10h00 à 18h00

