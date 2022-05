24h pour l’emploi et la formation – Rennes 2020 Le Couvent des Jacobins – Centre des Congrès de Rennes Métropole Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

24h pour l’emploi et la formation – Rennes 2020 Le Couvent des Jacobins – Centre des Congrès de Rennes Métropole, 22 septembre 2020 09:30, Rennes. Mardi 22 septembre 2020, 09h30 Sur place inscription obligatoire http://www.24h-emploi-formation.bzh le salon « 24 Heures pour l’Emploi et la formation » sera de retour le mardi 22 septembre 2020 au Couvent des Jacobins, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. http://www.24h-emploi-formation.bzhitions, le salon « 24 Heures pour l’Emploi et la formation » sera de retour le mardi 22 septembre 2020 au Couvent des Jacobins, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. L’événement est gratuit et s’adresse à tous les profils. Inscription Obligatoire.

Plus de 70 exposants (entreprises et centres de formation) seront présents à la rencontre des candidats, et représentant de très nombreux secteurs d’activité (santé, restauration, commerce, grande distribution, informatique, négoce, logistique, sécurité, etc.) seront représentés le jour J.

Que vous soyez demandeur d’emploi, étudiant, jeune diplômé ou salarié en quête d’un nouveau projet professionnel, les « 24 Heures pour l’Emploi et la Formation », c’est le rendez-vous annuel à ne pas manquer !

Inscription obligatoire sur le site de l’événement www.24h-emploi-formation.bzh Le Couvent des Jacobins – Centre des Congrès de Rennes Métropole 20 Place Sainte-Anne, 35000 Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine mardi 22 septembre 2020 – 09h30 à 17h30

Détails Heure : 09:30 - 17:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Couvent des Jacobins - Centre des Congrès de Rennes Métropole Adresse 20 Place Sainte-Anne, 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Le Couvent des Jacobins - Centre des Congrès de Rennes Métropole Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Le Couvent des Jacobins - Centre des Congrès de Rennes Métropole Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

24h pour l’emploi et la formation – Rennes 2020 Le Couvent des Jacobins – Centre des Congrès de Rennes Métropole 2020-09-22 was last modified: by 24h pour l’emploi et la formation – Rennes 2020 Le Couvent des Jacobins – Centre des Congrès de Rennes Métropole Le Couvent des Jacobins - Centre des Congrès de Rennes Métropole 22 septembre 2020 09:30 Le Couvent des Jacobins - Centre des Congrès de Rennes Métropole Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine