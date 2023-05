24 heures pour l’emploi et la formation – Rennes 2023 Le Couvent des Jacobins – Centre des Congrès de Rennes Métropole Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Mardi 26 septembre, 10h00

https://www.24h-emploi-formation.com/rennes-2023#/ Suite au succès des précédentes éditions, les « 24 Heures pour l’Emploi et la formation » seront de retour pour un sixième salon le mardi 26 septembre 2023 au Couvent des Jacobins, de 10h00 à 17h00.

Que vous soyez demandeur d’emploi, étudiant, jeune diplômé ou salarié en quête d’un nouveau projet professionnel, les « 24 Heures pour l’Emploi et la Formation », c’est le rendez-vous annuel à ne pas manquer !

Inscription « coupe file » sur le site de l'événement : https://www.24h-emploi-formation.com/rennes-2023#/ Le Couvent des Jacobins – Centre des Congrès de Rennes Métropole 20 Place Sainte-Anne, 35000 Rennes

