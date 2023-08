JEP 2023 – DOMAINE DE L’ABBÉ SAUNIÈRE Rennes-le-Château, 16 septembre 2023, Rennes-le-Château.

Rennes-le-Château,Aude

Vous ne connaissez pas tous les détails de la légende de l’abbé Saunière ?

Profitez des prix réduits pour les journées du patrimoine pour voyager dans l’univers de Saunière.

Vous pouvez choisir entre la Visite libre, la visite guidée ou la visite avec la tablette numérique et ses courts métrages à l’ambiance mystérieuse. Venez remonter le temps par la découverte de l’ensemble de son complexe architectural : tour néogothique, rempart promenade, villa style 1900, verrière.

Nous proposons des visites libres ou avec tablettes numériques à prix réduits et les visites guidées à 14h30..

2023-09-16 13:30:00 fin : 2023-09-17 12:30:00. EUR.

Rennes-le-Château 11190 Aude Occitanie



Don?t know all the details of the Abbé Saunière legend?

Take advantage of our special Heritage Day prices to travel into the world of Saunière.

You can choose between a self-guided tour, a guided tour or a visit with the digital tablet and its mysterious short films. Step back in time as you explore the entire architectural complex: neo-Gothic tower, rampart promenade, 1900s-style villa, glass roof.

We offer self-guided or tablet tours at reduced prices, as well as guided tours at 2:30pm.

¿No conoce todos los detalles de la leyenda del abate Saunière?

Aproveche los precios reducidos de las Jornadas del Patrimonio para viajar al mundo de Saunière.

Puede elegir entre una visita autoguiada, una visita guiada o una visita con la tableta digital y sus cortometrajes de ambiente misterioso. Retroceda en el tiempo mientras explora todo el conjunto arquitectónico: la torre neogótica, el paseo de ronda, la villa de estilo 1900 y el tejado de cristal.

Ofrecemos visitas autoguiadas o con tabletas digitales a precios reducidos, así como visitas guiadas a las 14.30 h.

Sie kennen nicht alle Details der Legende des Abbé Saunière?

Nutzen Sie die ermäßigten Preise an den Tagen des Kulturerbes, um in die Welt von Saunière zu reisen.

Sie können zwischen einer Freien Besichtigung, einer geführten Besichtigung oder einer Besichtigung mit dem digitalen Tablet und seinen Kurzfilmen mit geheimnisvoller Atmosphäre wählen. Erleben Sie eine Zeitreise in die Vergangenheit und entdecken Sie den gesamten architektonischen Komplex: den neugotischen Turm, die Promenadenmauer, die Villa im Stil von 1900 und das Glasdach.

Wir bieten freie Besichtigungen oder Besichtigungen mit digitalen Tablets zu ermäßigten Preisen und Führungen um 14:30 Uhr an.

Mise à jour le 2023-08-16 par A.D.T. de l’Aude / OT – Limouxin