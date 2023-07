9ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM INSOLITE DE RENNES-LE-CHÂTEAU Rennes-le-Château, 7 août 2023, Rennes-le-Château.

Rennes-le-Château,Aude

Placé sous le signe de l’air, de l’oxygène, de la nature et de l’humain, le Festival International du Film Insolite de Rennes-le-Château et de la Vallée de l’Aude signera sa 9ᵉ édition cette année, sous la présidence des Merveilleux, Poétiques Julie Depardieu et Philippe Katerine et avec comme Parrain le Magicien de la pellicule Jan Kounen.

10h-12h : projection court-métrage, prix du public

14h-19h : projection film documentaire voyance avec Négrita

17h : pétanque insolite en partenariat avec l’association de non-voyant Entrevue

21h : remise des prix au Domaine de l’Abbé Saunière

21h30 : projection film- la soirée se terminera avec les chants de la célèbre chanteuse Gitane Négrita.

Under the banner of air, oxygen, nature and people, the Festival International du Film Insolite de Rennes-le-Château et de la Vallée de l’Aude marks its 9th edition this year, under the presidency of the marvelous, poetic Julie Depardieu and Philippe Katerine, and with film wizard Jan Kounen as godfather.

10am-12pm: short film screening, audience prize

2pm-7pm: screening of clairvoyance documentary with Négrita

5pm: unusual pétanque in partnership with the blind association Entrevue

9pm: awards ceremony at the Domaine de l?Abbé Saunière

9:30 pm: film screening – the evening ends with songs by the famous Gypsy singer Négrita

Bajo el lema del aire, el oxígeno, la naturaleza y las personas, el Festival Internacional de Cine Insólito de Rennes-le-Château y del Valle del Aude celebra este año su 9ª edición, presidido por los maravillosos y poéticos Julie Depardieu y Philippe Katerine, y con el mago del cine Jan Kounen como padrino.

10.00-12.00: proyección de cortometrajes, Premio del Público

14.00-19.00: proyección de un documental sobre la videncia con Négrita

17.00 h: petanca insólita en colaboración con la asociación de invidentes Entrevue

21.00 h: entrega de premios en el Domaine de l’Abbé Saunière

21.30 h: proyección de una película. La velada terminará con las canciones de la famosa cantante gitana Négrita

Das Festival International du Film Insolite de Rennes-le-Château et de la Vallée de l’Aude steht unter dem Zeichen der Luft, des Sauerstoffs, der Natur und der Menschen und findet dieses Jahr zum neunten Mal statt.

10h-12h: Vorführung von Kurzfilmen, Publikumspreis

14h-19h: Filmvorführung Dokumentarfilm Wahrsagerei mit Négrita

17 Uhr: Ungewöhnliches Boulespiel in Zusammenarbeit mit dem Blindenverband Entrevue

21h: Preisverleihung in der Domaine de l’Abbé Saunière

21.30 Uhr: Filmvorführung- Der Abend endet mit Gesängen der berühmten Zigeunersängerin Négrita

